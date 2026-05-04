Napoli, turisti nel mirino: rapine, feriti e due arresti Escalation di violenza nel centro storico

Napoli continua a sedurre migliaia di visitatori, ma l'ombra della micro-criminalità torna a farsi sentire nel cuore del centro storico. Nonostante i dati ufficiali parlino di un fenomeno in calo rispetto al passato, la brutalità degli ultimi episodi solleva nuovi interrogativi sulla sicurezza urbana. Nel giro di poche ore, il quartiere Stella e la zona di via dei Carbonari sono diventati teatro di aggressioni violente ai danni di cittadini stranieri, trasformando una passeggiata culturale in un incubo.

Il raid nel quartiere Stella: tedeschi aggrediti per duemila euro d'oro

L'episodio più cruento si è consumato in via San Nicandro, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale. Una coppia di turisti tedeschi, madre di 56 anni e figlio di 25, è stata vittima di un vero e proprio agguato. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo criminale - composto da quattro giovani su due scooter - avrebbe "agganciato" le vittime molto prima dell'aggressione, attendendo il momento propizio per entrare in azione.Uno dei malviventi è sceso dal mezzo strappando con violenza collanine e orecchini alla donna. Il figlio della vittima ha tentato di difendere la madre, ingaggiando una colluttazione con il rapinatore. Solo l'intervento dei complici ha permesso al criminale di divincolarsi e fuggire.

Il colpo di scena: Nella concitazione della fuga, il rapinatore ha perso il proprio iPhone. Il telefono, ora nelle mani della Polizia, rappresenta una prova schiacciante che potrebbe portare rapidamente all'identificazione della banda, nonostante i volti parzialmente coperti dai cappellini nei filmati della videosorveglianza.

Duello in via dei Carbonari: il Rolex recuperato e la risposta dei "Falchi"

Non è andata secondo i piani, invece, la rapina ai danni di un 45enne inglese in via dei Carbonari. Anche qui, lo schema è il medesimo: lo strappo fulmineo di un Rolex da 10.000 euro. Tuttavia, la vittima ha reagito con una prontezza inaspettata, bloccando il malvivente in un corpo a corpo che gli ha permesso di rientrare in possesso del prezioso orologio. L'efficacia dell'intervento repressivo è stata garantita dai Falchi della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Mario Grassia. Grazie a un monitoraggio capillare del territorio e alla profonda conoscenza dei soggetti dediti a questo tipo di reati, gli agenti sono riusciti a stringere il cerchio intorno ai presunti responsabili. L'operazione di polizia giudiziaria ha portato al fermo di due volti già noti alle forze dell'ordine: Giuseppe Mauro, 47 anni e Gaetano Starace, 26 anni. Il Pubblico Ministero ha disposto il fermo, successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per entrambi i sospettati.

Il "caso" e il piombo: il dramma delle ragazze del Cavone

L'episodio più inquietante si è consumato nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio in via Francesco Saverio Correra, nel quartiere Cavone. Due amiche di 23 e 24 anni, estranee a qualunque dinamica criminale, sono state colpite da un proiettile vagante mentre si recavano a casa di un amico. «Ho avuto paura di perdere la gamba, ho provato un grande dolore e poi c’è stata tanta confusione», racconta la più giovane delle due.

Le indagini della magistratura cercano di ricostruire la dinamica: uno scambio di fuoco tra un giovane a bordo di uno scooter e un altro a piedi. Un proiettile "impazzito" ha centrato le gambe delle ragazze. Un evento che le vittime definiscono con amaro fatalismo "episodio casuale", ma che si inserisce in una scia di sangue che negli ultimi anni ha mietuto vittime giovanissime.

La reazione delle istituzioni: tra solidarietà e richieste di presidio

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso personalmente solidarietà alle due ragazze ferite al Cavone, un gesto apprezzato dalle giovani che hanno anche lodato il messaggio di sensibilizzazione lanciato dal rapper Geolier dal palco del Primo Maggio a Roma.

Tuttavia, la solidarietà non basta più. Residenti e ristoratori chiedono a gran voce un presidio fisso e "più divise" nelle strade. La percezione di un'insicurezza legata alla "casualità degli eventi" spaventa le famiglie più della criminalità organizzata tradizionale. Se chiunque può trovarsi sulla traiettoria di un proiettile vagante o nel mirino di uno scooter per una collanina, la sfida diventa prima di tutto una battaglia di controllo capillare del territorio.

Il punto della situazione: sicurezza e immagine della città

Questi episodi riaccendono il dibattito politico sulla necessità di un presidio fisso nelle aree a maggiore vocazione turistica. Se da un lato la reazione delle vittime e l'efficienza investigativa dei Falchi dimostrano che lo Stato è presente, dall'altro resta la preoccupazione per la spregiudicatezza di gruppi di giovani pronti a tutto per un bottino di poche migliaia di euro.Mentre le indagini proseguono per identificare la "paranza" degli scooter che ha colpito nel quartiere Stella, Napoli si interroga su come bilanciare l'accoglienza record con una tutela reale per chi sceglie di visitarla. Il rischio è che i passi avanti fatti sul fronte dell'immagine internazionale possano essere minati da una criminalità predatoria mai del tutto debellata.