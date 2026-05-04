Pozzuoli-Monte di Procida: 19 mila e 700 euro circa di contravvenzioni Il bilancio dei carabinieri relativo al ponte del primo maggio d

Con l’avvicinarsi della stagione estiva i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno intensificato i controlli nelle località turistiche della provincia partenopea.

Siamo tra Pozzuoli e Monte di Procida meta preferita per trascorrere una giornata in famiglia o per gustare un aperitivo al tramonto.



Nel bilancio 165 le persone identificate, 90 i veicoli controllati e 44 le violazioni al codice della strada elevate per un totale di 19 mila e 700 euro circa. 2 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga e 5 le persone denunciate.



Un 27enne, al momento del controllo è stato trovato in possesso di un coltello di 11 centimetri. Un 41enne, invece, aveva con sé una pistola a salve priva di tappo rosso. Stesso destino per due minorenni incensurati trovati in possesso di una pistola scenica anch’essa priva di tappo rosso. Tutti dovranno rispondere di porto abusivo di armi.

Denunciata in fine anche una donna 45enne perché forniva ai militari false generalità per eludere il controllo. Era alla guida senza patente.