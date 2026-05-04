Ponte del 1° Maggio, Città della Scienza registra grandi numeri Il Presidente Villari: «Città della Scienza punto di riferimento per Napoli e per i turisti»

Napoli ha accolto centinaia di migliaia di persone per il ponte del 1° maggio e anche Città della Scienza ha registrato un ottimo riscontro di pubblico, confermandosi una delle mete più amate da famiglie, bambini e turisti in città. Tra il 1° e il 3 maggio, il Science Centre di Coroglio ha visto una partecipazione particolarmente significativa alle attività proposte, in termini di numeri e di qualità.

Una offerta variegata: dal museo interattivo Corporea al Planetario, dai laboratori dedicati alla corretta alimentazione, ai DidòLab per i più piccoli, fino alle mostre molto apprezzate: Insetti & Co., SensAzioni – Esplora i 5 cinque sensi e “Terremoti d’Italia”:

Il weekend di Città della Scienza

Un risultato che premia la qualità dell’offerta culturale e divulgativa di Città della Scienza, capace di unire conoscenza, gioco, scoperta e divertimento in un’esperienza pensata per pubblici diversi, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie.

Il weekend ha confermato ancora una volta il valore del polo scientifico come luogo di incontro, partecipazione e crescita, in un momento di grande vitalità per l’intera città.

Le parole del presidente Villari

«Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto in questo fine settimana – dichiara il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari – perché dimostra quanto il pubblico riconosca il valore di un’offerta culturale e scientifica capace di coinvolgere, emozionare e far vivere esperienze di qualità. Città della Scienza continua a essere un punto di riferimento per Napoli e per i tanti visitatori, anche turisti, che scelgono la nostra struttura per scoprire, imparare e trascorrere tempo insieme per un intrattenimento culturale ma al tempo stesso ludico”.