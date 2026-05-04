Paura per una coppia di turisti in centro a Napoli: aggressione a scopo rapina La polizia arresta un 43enne

La polizia ha arrestato un 43enne, con precedenti , per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga per la segnalazione di una coppia di turisti in difficoltà a seguito di un’aggressione.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla coppia di turisti in evidente stato di agitazione. I due, indicando una persona poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, aveva aggredito l’uomo con calci e pugni, intimandogli di consegnargli del denaro, ma, non riuscendo nel suo intento, si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l’indagato, traendolo in arresto.