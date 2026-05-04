Droga e violazioni al codice stradale: controlli della polizia a Ischia Il bilancio del fine settimana appena trascorso

Gli agenti del commissariato di Ischia in collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato 521 persone, controllato 213 veicoli e contestato 4 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni per un totale di 475 euro.

Inoltre, una persona è stata arrestata per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovata in possesso di 275 grammi circa di cocaina, un’altra sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale ed un’altra ancora denunciata poiché sorpresa alla guida con patente revocata, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

Infine, nel corso del servizio, sono state controllate 4 attività commerciali e strutture ricettive, elevando sanzioni per un totale complessivo di 2500 euro e la titolare di una di queste denunciata per omessa comunicazione degli alloggiati.