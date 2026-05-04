Auriemma: presentato il progetto tramviario Acerra–Napoli "Non un sogno, ma una possibilità concreta"

Si è svolta, presso la sede del Movimento 5 Stelle di Acerra, la presentazione del progetto per il rilancio del tratto ferroviario dismesso Acerra-Napoli.



Al centro dell’incontro, la proposta di realizzare una linea tramviaria capace di collegare la zona Gaudello con il porto di Napoli, attraversando il centro di Acerra, con una fermata anche presso la Clinica dei Fiori, passando poi Casalnuovo, il Centro Direzionale, l’area universitaria di via Porta di Massa e la sede INAIL. Un’infrastruttura pensata per migliorare concretamente la mobilità dei cittadini e rafforzare il collegamento tra l’area nord di Napoli e il capoluogo.



“Riteniamo che la dismissione del sedime ferroviario Cancello- Napoli centrale possa divenire una vera occasione per i territori coinvolti. Con un semplice tram, partendo dal Gaudello, si potrebbe raggiungere il porto di Napoli attraversando punti strategici del territorio. Sogno? No, una possibilità concreta che vogliamo realizzare con forza”, ha dichiarato la portavoce del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma nel corso della conferenza.



Il progetto nasce da un percorso istituzionale già avviato: lo scorso 13 febbraio, infatti, Auriemma ha presentato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti per chiarire il futuro del tratto ferroviario Cancello–Napoli destinato alla dismissione con l’attivazione della nuova stazione.

A seguito di tale iniziativa, il Governo ha accolto la proposta di istituire un tavolo tecnico di confronto.



“Abbiamo aperto una fase di ascolto e studio – ha aggiunto Auriemma – e oggi possiamo dire di avere una proposta progettuale realizzabile, che vogliamo portare avanti con il contributo di tutti”.



Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dettagli preliminari del progetto, che si basa anche sulle istanze raccolte tra i cittadini e su una raccolta firme già avviata sul territorio. Tra gli elementi qualificanti, la previsione di più fermate lungo il percorso e soluzioni per il superamento dei passaggi a livello esistenti.



L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile e sviluppo territoriale, con l’obiettivo di restituire centralità e nuove opportunità all’area di Acerra e ai comuni limitrofi.



Il Movimento 5 Stelle di Acerra proseguirà nelle prossime settimane il percorso di confronto con cittadini, istituzioni e stakeholder per rafforzare e portare avanti la proposta progettuale.