Napoli, domani sciopero dei taxi: disagi per residenti e turisti Dalle 8 alle 22: previsto anche un corteo

Si prevede una giornata complicata domani sul fronte dei trasporti a Napoli. I tassisti infatti hanno proclamato lo sciopero dalle 8 alle 22. “La manifestazione di protesta è stata convocata per denunciare l’invasione degli Ncc che, attraverso piattaforme come Uber, stanno diventando tassisti di fatto aggirando le regole”, la denuncia degli organizzatori.

Previsto anche un corteo da Piazza Garibaldi a Piazza del Plebiscito: l’agitazione è stata proclamata dal sindacato Orsa: alla mobilitazione napoletana si sono uniti anche i conducenti delle principali città italiane.