Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio: il programma completo della visita

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Il pontefice sarà in città venerdì 8 maggio, nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Una visita dal forte valore spirituale e simbolico, che unirà fede, partecipazione popolare e attenzione ai grandi temi della pace e della fraternità.
Dopo la mattinata a Pompei, dove presiederà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, nel pomeriggio il Santo Padre sarà in visita pastorale a Napoli.
Papa Leone XIV a Napoli: il programma completo
Il Papa sarà in visita prima a Pompei, nella mattinata, e poi si recherà a Napoli dalle ore 15:00.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VISITA A POMPEI: LEGGI QUI
Questo invece il programma della visita a Napoli:
- ORE 15.00 | Partenza del Santo Padre in elicottero da Pompei
- ORE 15.15 | Atterraggio alla Rotonda Diaz Accoglieranno il Santo Padre: - S.E. Domenico Card. Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli - Dott. Roberto Fico, Presidente della Regione Campania - Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli - S.E. Dott. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli
- ORE 15.45 | Arrivo in Cattedrale per l’incontro con il Clero e la Vita Consacrata Accoglieranno il Santo Padre: - Ecc.mi Vescovi ausiliari Mons. Michele Autuoro, Mons. Francesco Beneduce, Mons. Gaetano Castello, il Pro-vicario generale Mons. Gennaro Matino e alcuni membri del Capitolo Metropolitano - Sul sagrato del Duomo ci sarà un nutrito gruppo di bambini a fare festa per l’arrivo del Santo Padre - Il Santo Padre entrato in Duomo si recherà in privato presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro per l’adorazione del Santissimo Sacramento - Successivamente attraverso la navata centrale raggiungerà l’altare maggiore dove saranno esposti il Busto e il Reliquiario con le ampolle del Sangue di San Gennaro. Il Cardinale arcivescovo pronuncerà il suo indirizzo di saluto - Dopo una breve preghiera e l’ascolto del Vangelo il Santo Padre terrà un discorso - L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica per intercessione del Santo Patrono
- ORE 16.45 | Partenza del Santo Padre dal Duomo verso Piazza del Plebiscito Ore 17.15 Arrivo del Santo Padre in Piazza del Plebiscito e saluto ai fedeli
- ORE 17.20 | Il Santo Padre arriva in Basilica per salutare la comunità dei Minimi e alcune autorità
- ORE 17.30 | Il Santo Padre incontra la città di Napoli - Saluto dell’Arcivescovo e del Sindaco di Napoli - Racconti e testimonianze attraverso le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi, il Coro del Maestro Carlo Morelli e dei giovani della Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi - Seguirà il discorso del Santo Padre - Al termine Atto di Affidamento alla Vergine Maria davanti alla Venerata immagine dell’Immacolata di don Placido Baccher che, nel secondo Centenario dell’Incoronazione, sarà portata in Piazza - L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica
- ORE 18.30 | Il Santo Padre lascerà Piazza del Plebiscito per la Rotonda Diaz Ore 18.45 Partenza dell’elicottero del Santo Padre e rientro in Vaticano