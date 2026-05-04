Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio: il programma completo della visita Napoli si prepara ad abbracciare Papa Leone XIV: tutte le tappe della visita

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Il pontefice sarà in città venerdì 8 maggio, nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Una visita dal forte valore spirituale e simbolico, che unirà fede, partecipazione popolare e attenzione ai grandi temi della pace e della fraternità.

Dopo la mattinata a Pompei, dove presiederà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, nel pomeriggio il Santo Padre sarà in visita pastorale a Napoli.

Papa Leone XIV a Napoli: il programma completo

Il Papa sarà in visita prima a Pompei, nella mattinata, e poi si recherà a Napoli dalle ore 15:00.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VISITA A POMPEI: LEGGI QUI

Questo invece il programma della visita a Napoli: