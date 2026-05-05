Napoli: al Vomero disagi per le caditoie ostruite Problema legato alla carenza dei periodici interventi manutentivi

"Purtroppo è una costante - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. già presidente della Circoscrizione Vomero -. Ogni volta che piove strade e piazze del territorio della municipalità collinare, che comprendi i quartieri Vomero e Arenella, si allagano, trasformandosi in una piccola Finlandia, con tanti laghetti sparsi un poco dovunque, che peraltro, in alcuni casi possono costituire delle vere e proprie trappole per pedoni e automobilisti.

Il fenomeno - precisa Capodanno - è dovuto in parte alla presenza di buche e avvallamenti, sia sulle carreggiate che sui marciapiedi, ma, nella maggior parte dei casi, al fatto che molte caditoie sono ostruite e non riescono a svolgere la loro normale funzione di smaltimento delle acque piovane.

Eppure - sottolinea Capodanno - periodicamente viene annunciato un programma straordinario di pulizia delle oltre centomila caditoie presenti in città, proprio per prevenire ed eliminare i disagi causati in occasione dalle piogge. Programma che evidentemente finora non ha risolto i problemi che al riguardo continuano a manifestarsi.

Eppure - conclude Capodanno - basterebbe una normale opera di manutenzione, fatta periodicamente, per evitare che siffatti fenomeni si verifichino sistematicamente a ogni scoscio di pioggia, sia d'inverno che d'estate".

Al riguardo Capodanno lancia l'ennesimo appello al sindaco Manfredi e all'assessore Cosenza affinché gli uffici comunali competenti provvedano in tempi rapidi a ripristinare in toto il normale funzionamento del sistema di smaltimento delle acque piovane lungo le strade e le piazze della Città, evitando il ripetersi dei fenomeni evidenziati.