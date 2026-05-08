E' il giorno di Papa Leone XIV a Napoli Pompei e il capoluogo blindate per la visita del Pontefice

È il giorno di Papa Leone XIV a Napoli. La città e Pompei si sono svegliate blindate per la visita pastorale del Santo Padre, atteso da migliaia di fedeli lungo un programma intenso che si concentrerà nell’arco di dieci ore tra celebrazioni religiose, incontri pubblici e momenti dedicati ai giovani.

Da giorni fervono i preparativi tra misure di sicurezza straordinarie, modifiche alla viabilità e potenziamento dei trasporti pubblici. A Napoli, per consentire lo svolgimento della visita in sicurezza, oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Sul lungomare partenopeo, alla rotonda Diaz, si sono svolte fino a tarda sera le prove per l’atterraggio dell’elicottero papale, mentre da ieri è già presente in città la Papamobile che accompagnerà Leone XVI lungo il percorso attraverso il centro cittadino.

Il Papa attraverserà alcune delle strade simbolo di Napoli, da via Caracciolo a piazza del Plebiscito, passando per piazza Municipio, corso Umberto e via Duomo, in un lungo abbraccio con la città. Per l’occasione il Comune ha predisposto uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e limitazioni alla circolazione fin dalle prime ore del mattino.

Il momento centrale della visita sarà nel pomeriggio in piazza del Plebiscito, dove sono attese circa 30mila persone provenienti dalle parrocchie, dai movimenti ecclesiali e dalle associazioni dell’Arcidiocesi. I varchi saranno aperti dalle 10 alle 14.30 e ai partecipanti è stato chiesto di evitare borse, zaini e oggetti metallici per velocizzare i controlli di sicurezza.

La giornata del Pontefice inizierà però a Pompei, con la Santa Messa prevista alle 10 e la tradizionale Supplica alla Madonna alle 12, entrambe presiedute da Leone XVI.

Ad accompagnare l’attesa del Papa a Napoli sarà anche un grande racconto-spettacolo fatto di musica, testimonianze e simboli della tradizione partenopea. Sul palco si alterneranno giovani, artisti e volontari della diocesi in un percorso ispirato ai temi del Sinodo diocesano: Missione, Prossimità, Educazione, Vocazione e Corresponsabilità. Non mancheranno omaggi alla canzone napoletana, da “’O sole mio” a “’O surdato nnammurato”, fino ai richiami a Renato Carosone e Pino Daniele.

Una giornata storica per Napoli, che si prepara ad accogliere Papa Leone XVI tra fede, sicurezza e grande partecipazione popolare.