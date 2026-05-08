Il Papa ha lasciato il Vaticano: l'elicottero è decollato alle otto L'arrivo al Santuario di Pompei è previsto per le 8,50

Papa Leone XIV ha lasciato questa mattina il Vaticano a bordo dell’elicottero che lo condurrà prima a Pompei e poi a Napoli per la sua visita pastorale lampo in Campania. Il Pontefice è decollato alle ore 8, come confermato dalla sala stampa della Santa Sede, nel giorno del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio.

L’arrivo del Santo Padre nell’area meeting del Santuario di Pompei è previsto per le 8.50. Ad accoglierlo ci sarà monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario, insieme alle principali autorità civili e istituzionali del territorio.

Presenti per il benvenuto anche Roberto Fico, presidente della Regione Campania, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e Andreina Esposito, sindaco facente funzioni di Pompei.

La tappa pompeiana aprirà la lunga giornata del Pontefice tra celebrazioni religiose e incontri con i fedeli. In programma la Santa Messa alle 10 e la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei alle 12, prima del trasferimento a Napoli, dove nel pomeriggio è atteso l’incontro con circa 30mila persone in piazza del Plebiscito.

Per la visita di Papa Leone XIV sono state predisposte imponenti misure di sicurezza sia a Pompei sia nel capoluogo partenopeo, con traffico limitato, controlli rafforzati e trasporti pubblici potenziati. L’attesa tra i fedeli è alta per quella che viene già considerata una giornata storica per la Campania e per la Chiesa napoletana.