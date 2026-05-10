Violenza sulle donne, Patrizio Oliva per #IoLotto con il Comune di Napoli Un nuovo spot del Comune di Napoli tra i valori dello sport e l’impegno civile

Prosegue l’impegno del Comune di Napoli nel contrasto alla violenza di genere. L’ Assessorato alle Pari Opportunità ha lanciato il nuovo spot istituzionale della campagna #IoLotto, che per il mese di maggio 2026 vede come protagonista e testimonial d’eccezione il campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva.

Patrizio Oliva ed il proprio racconto di vita vissuta

Nello spot Patrizio Oliva racconta la propria esperienza personale, con un'infanzia segnata dalla violenza in famiglia (CLICCA QUI PER VEDERE LO SPOT INTEGRALE).

«Sono qui per parlarti di una sfida che mi sta profondamente a cuore: la lotta alla violenza di genere. Da ragazzino ho sperimentato in prima persona il dolore della violenza in famiglia, dato che mio padre picchiava mia madre: con i miei fratelli abbiamo passato dei momenti davvero terribili. Ma lei con il suo amore ci ha salvati».

«Questa terribile esperienza mi ha insegnato che anche quando si proviene dalle macerie della vita non bisogna mai arrendersi all'ingiustizia. La vera forza è nel risollevarsi sempre, nel cercare aiuto e nel parlare», continua Oliva.

I valori dello sport e l'impegno civile con Patrizio Oliva

Il nuovo video della serie mette al centro il parallelismo tra i valori dello sport e l’impegno civile. Lo sport viene presentato non solo come competizione, ma come una "grande palestra di vita" fondata sul rispetto dell’altro, sulla solidarietà e sulla disciplina. Attraverso il volto e la voce di Patrizio Oliva, il messaggio di #IoLotto ribadisce che la vera forza risiede nel rifiuto di ogni forma di prevaricazione e nel coraggio di schierarsi dalla parte delle vittime.

L’obiettivo della campagna L’iniziativa #IoLotto, nata per mantenere costantemente accesi i riflettori sul dramma della violenza contro le donne, punta a offrire strumenti concreti di supporto. Anche in questa nuova fase, il Comune di Napoli invita chiunque si trovi in una situazione di pericolo o di abuso a non restare in silenzio e a rivolgersi con fiducia al:

• Numero nazionale antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24);

• Centri Antiviolenza (CAV) del Comune di Napoli, presenti su tutto il territorio cittadino.