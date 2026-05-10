Accoltellato per uno sguardo di troppo dove venne ucciso Giogiò Cutolo a Napoli L'aggressore 15enne bloccato dalla Polizia Municipale, la lite vicino al luogo dell'omicidio

Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di ieri in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato fermato. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Una pattuglia di agenti della Polizia municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, in servizio rafforzato per la movida serale del week end ha notato la colluttazione in atto ed è intervenuta bloccando l'aggressore che ha usato un coltello colpendo per tre volte il 14enne.

14enne colpito con tre coltellate

Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie di agenti municipali a supporto dei colleghi. La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne è stato fermato, per lui l'ipotesi di tentato omicidio.

Il fatto si è verificato nei pressi del luogo dove fu ucciso il giovane musicista Giogiò Cutolo, vittima innocente in una lite per futili motivi il 31 agosto 2023.