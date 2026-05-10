Napoli, la Floridiana si trasforma nel grande Villaggio dello Sport: l'evento Il 13 maggio una giornata di benessere, inclusione sociale e sostenibilità attraverso lo sport

Mercoledì 13 maggio 2026, dalle ore 9:30, il Parco della Villa Floridiana e il Museo Duca di Martina ospiteranno la terza edizione della “Giornata dello Sport in Floridiana”, inserita ufficialmente nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

L’iniziativa punta a promuovere benessere, inclusione sociale e sostenibilità attraverso lo sport, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico-naturalistico del Vomero e il rapporto tra ambiente, salute e partecipazione giovanile. La manifestazione è promossa dal Comitato Gazebo Verde, Comitato Vivibilità Cittadina, Associazione GEA, Comitato Civico Vomero e Associazione IASMeD, in sinergia con i Musei Nazionali del Vomero, con il patrocinio del Comune di Napoli, ABC Acqua Bene Comune e FIDAL, e con il supporto di Decathlon.

Tutte le attività del Villaggio dello Sport in Villa Floridiana

La mattinata si aprirà con la “Maratonina di Primavera”, gara podistica di 1.200 metri coordinata dalla FIDAL Campania e dedicata agli studenti delle scuole secondarie. Parallelamente, il parco ospiterà numerose “isole dello sport” con esibizioni e attività aperte al pubblico.

Sulla Terrazza si svolgeranno dimostrazioni di karate e judo con il Gruppo Sportivo FIAMME ORO della Polizia di Stato; nel Piazzale del Museo Duca di Martina spazio alla scherma e al chanbarà con il Club Schermistico Partenopeo ASD; mentre sul Pratone Centrale saranno protagoniste le arti marziali con SSD IWKA, la ginnastica artistica con CAG Napoli e le sessioni di pilates per adulti a cura di Riabmed.

Istituzioni e testimonial presenti il 13 maggio

I partecipanti alla Maratonina saranno premiati dalla consigliera del Comune di Napoli Mariagrazia Vitelli, da Gennaro Esposito, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, e da Claudio D’Angelo, assessore allo Sport della V Municipalità.

Testimonial della giornata saranno il campione olimpico Sandro Cuomo, gli ex calciatori azzurri Roberto “Pampa” Sosa e Fabiano Santacroce, insieme a Maurizio Capone con la sua originale “Junk Music” realizzata attraverso strumenti costruiti con materiali riciclati, portando in tutto il mondo un messaggio concreto di sostenibilità ambientale.

L'incontro “Napoli, una politica per Sport e Ambiente”

Il servizio di accoglienza e il supporto organizzativo saranno garantiti dai volontari del Centro Pastorale Giovanile Shekinà e dell’associazione Falchi del Sud.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:30, presso la Sala “Silvia Ruotolo” della V Municipalità, dopo i saluti della Presidente Clementina Cozzolino, si terrà il simposio tecnico-scientifico “Napoli, una politica per Sport e Ambiente”, dedicato ai temi della rigenerazione urbana sostenibile e delle politiche ambientali legate allo sport.

Al dibattito prenderanno parte, tra gli altri, la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, gli assessori Emanuela Ferrante, Vincenzo Santagada e l’assessore regionale Fiorella Zabatta. Nel corso del dibattito saranno premiati progetti di rigenerazione urbana sostenibile elaborati dagli studenti, con particolare attenzione alla trasformazione degli spazi pubblici in luoghi inclusivi, accessibili e orientati alla pratica sportiva.

L'obiettivo della Giornata dello Sport in Floridiana

«Intendiamo promuovere un modello di città in cui lo sport sia volano di coesione sociale e rigenerazione urbana», dichiara Maria Teresa Ercolanese a nome degli organizzatori dell’evento. «L’obiettivo è rendere Napoli un esempio di sostenibilità e partecipazione a livello europeo, valorizzando il rapporto tra ambiente, salute e qualità della vita».

La “Giornata dello Sport in Floridiana” si conferma così un appuntamento simbolico del percorso di Napoli nel 2026, anno in cui la città è protagonista europea dello sport, dell’inclusione e della sostenibilità urbana.