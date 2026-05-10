Napoli, si torna a sparare ai Quartieri Spagnoli: gambizzato un 48enne La vittima è già nota alle forze dell'ordine

Si torna a sparare a Napoli nei Quartieri Spagnoli. Intorno alle 20.30 i carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Mondragone: poco prima un 48enne già noto le forze dell’ordine era stato colpito da ignoti con due colpi d’arma da fuoco alla gamba sinistra mentre passeggiava. Sopralluogo in corso da parte dei carabinieri della Napoli Centro e del Nucleo Investigativo nel comando provinciale di Napoli. La vittima è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Pellegrini” dove si trova tutt’ora per le cure del caso. Dalle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei militari che sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto. Al vaglio anche eventuali immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.