Napoli, rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: muore un 32enne Fermato il presunto aggressore: è un 58enne tunisino

Tragico epilogo per la rissa tra extracomunitari scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, a Napoli. È morto a causa delle gravi ferite riportate il 32enne del Burkina Faso che era rimasto coinvolto in una rissa tra stranieri.

L'uomo era stato ricoverato in codice rosso all'ospedale "Vecchio Pellegrini" dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nonostante il tentativo dei medici, in serata il suo cuore ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate nella lite. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando gli agenti della Polizia di Stato erano dovuti intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato successivamente arrestato con l'accusa di omicidio.