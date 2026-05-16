Città metropolitana: nuova seduta di consiglio

Il consiglio metropolitano di Napoli è stato convocato per lunedì prossimo, 18 maggio, alle ore 10, in prima convocazione, e per martedì 19, alle ore 11.15, in seconda, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.
In particolare, l’assemblea sarà chiamata ad approvare lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 e dei relativi allegati.
I lavori saranno trasmessi a cura dell’ufficio stampa in diretta streaming sul profilo facebook ufficiale dell’ente all’indirizzo.