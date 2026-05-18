Fico: "Rafforzeremo sempre si più il sistema di protezione civile in Campania" "Dietro ogni intervento ci sono studio, impegno, addestramento e senso del dovere"

"Il “118 Challenge” è stato un momento importante di formazione, preparazione e collaborazione tra donne e uomini che ogni giorno lavorano per salvare vite e intervenire nelle emergenze".

Lo ha detto incontrando i giornalisti il presidente della regione Campania Roberto Fico.

Un ringraziamento va alla Protezione Civile Regionale, all’Asl e a tutti gli operatori coinvolti in questi giorni. Come Regione stiamo lavorando insieme all’assessora Zabatta, che ringrazio, per rafforzare sempre di più il sistema di protezione civile e della gestione delle emergenze.

Dietro ogni intervento ci sono studio, impegno, addestramento e senso del dovere. Ed è giusto riconoscere il valore di chi ogni giorno si prepara per proteggere le nostre meravigliose comunità.