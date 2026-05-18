Controlli della polizia a Frattamaggiore: 5 violazioni al codice della strada Controllati 94 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. Gli agenti del locale commissariato hanno identificato 170 persone, controllato 94 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 6.660 euro.