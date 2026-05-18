Napoli: controlli a Porta Nolana e zone limitrofe Riscontrata la presenza di mercati abusivi e smaltiti oltre 20 quintali di merce

Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, con il supporto della polizia metropolitana e locale e con la collaborazione di personale dell’Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di "mercati abusivi" prelevando oltre 20 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’Asia, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area.