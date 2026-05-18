Napoli, piazza Garibaldi: sorpresi a cedere droga e arrestati Manette per un 28enne e un 27enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale

La polizia ha arrestato un 28enne e un 27enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale e di cui il secondo con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante i servizi predisposti nella zona di Piazza Garibaldi, hanno sorpreso i due nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto entrambi che, alla loro vista, hanno tentato di darsi alla fuga; tuttavia, sono stati prontamente bloccati dagli operatori e trovati in possesso di 24 dosi di hashish del peso complessivo di circa 110 grammi e di 935 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.