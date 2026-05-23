Città della scienza: visita delegazione istituzionale cinese Approfondimento del modello educativo, didattico e museale

Si è svolto a Città della scienza, un importante incontro istituzionale dedicato all’approfondimento del modello educativo, didattico e museale promosso dalla Fondazione, con particolare attenzione alle attività rivolte a bambini e ragazzi.

Ad accogliere la delegazione cinese è stata Daniela Giampaolo, coordinatrice area Spazi espositivi e centro congressi di Città della Scienza insieme al consigliere Luigi Carbone, presidente della commissione cultura, turismo ed attività produttive del comune di Napoli.

La delegazione del Distretto di Xuhui di Shanghai era guidata dal sindaco Wang Hua ed era composta da: Dong Wenyao, Zhou Gang, Fang Zhijie, Chen Yongjian e Long Jiao.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali aspetti del “modello Città della Scienza”, basato sull’integrazione tra educazione, divulgazione scientifica, didattica laboratoriale e museologia interattiva, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento attraverso esperienze immersive e partecipative.

La delegazione ha inoltre visitato Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, approfondendo le metodologie espositive e didattiche adottate dalla Fondazione per coinvolgere il pubblico più giovane e promuovere una cultura scientifica accessibile e inclusiva.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale e di scambio di buone pratiche sui temi della formazione, della cultura scientifica, della didattica museale e della cooperazione tra istituzioni.