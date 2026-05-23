Controlli straordinari della polizia a Secondigliano e Casandrino Ecco i numeri dell'attività svolta

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti della polizia di stato e nello specifico del commissariato di Secondigliano, i militari dell’arma dei carabinieri, con il supporto di personale della polizia locale di Napoli, U.O Secondigliano e U.O. Motociclisti, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano e nella zona aeroportuale.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 115 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllato 113 veicoli, di cui 15 sottoposti a sequestro amministrativo, 7 a fermo e 5 sospesi dalla circolazione. Ancora, gli agenti hanno contestato 43 violazioni del codice della strada, per un ammontare di circa 50.000 euro; sono state, altresì, ritirate 3 patenti di guida ed una revocata.

Infine, i poliziotti hanno arrestato un uomo per evasione, mentre altri 2 sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli della polizia a Casandrino

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 80 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, sono state, altresì, contestate 2 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale ed hanno accertato che il titolare vendeva frutta e verdura senza la prescritta autorizzazione; per tali motivi, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 5.000 euro. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.