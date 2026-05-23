Detenzione e traffico di sostanze stupefacenti a Napoli: ancora due arresti La polizia non abbassa la guardia

La polizia ha arrestato due persone, rispettivamente di 28 e 36 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato il 28enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il giovane, trovandolo in possesso di 19 involucri di hashish del peso complessivo di 42 grammi circa e di 35 euro.

Ancora, nella serata di ieri, i poliziotti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via Rosario a Portamedina, hanno notato uno scooter con a bordo il 36enne che, alla loro vista, ha tentato invano di eludere il controllo, ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente oltre 200 grammi di cocaina e di 195 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.