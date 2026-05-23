Porta Capuana e Porta Nolana nel mirino della polizia: 10 violazioni Reparto prevenzione crimine Campania in campo

Nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente a personale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 329 persone, di cui 93 con precedenti, controllato 110 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 10 violazioni del codice della strada.