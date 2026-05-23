San Giovanni a Teduccio e Barra: sequestri e violazioni Controlli della polizia

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 87 persone, di cui 40 con precedenti, controllato 55veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro penale ed uno a sequestro amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.

Infine, due persone sono state denunciate, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente poiché trovate in possesso, complessivamente, di 90 grammi circa di hashish e 36 di marijuana.