La stazione di Napoli Centrale cambia volto: investimento da 22 milioni di euro Il cantiere sarà ultimato entro il 2027: ecco come cambia l'hub ferroviario

È stato presentato ufficialmente l'avvio dei lavori di riqualificazione della stazione di Napoli Centrale, alla presenza del Governatore della Campania Roberto Fico, del Sindaco di Napoli GaetanoManfredi e del CEO di Grandi Stazioni Retail Elena Sorlini.

Un intervento strategico, del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro - sostenuto anche dal contributo di FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS - che punta a ridefinire la principale porta d'accesso della città, trasformandola in un moderno biglietto da visita per Napoli e per i suoi visitatori, ma anche in una destinazione a tutti gli effetti per i cittadini: uno spazio urbano vivo e contemporaneo da vivere ogni giorno.

Il progetto - illustrato nei dettagli operativi dall’architetto Susanna Bernardini, Direttore Tecnico di Grandi Stazioni Retail - si inserisce in un percorso di valorizzazione già avviato nel 2020 con la realizzazione della nuova Food Hall e risponde alla crescita costante dei flussi di passeggeri registrata negli ultimi anni. L'avvio dei lavori coincide con un momento di grande visibilità internazionale per la città, in vista di appuntamenti di primo piano come l'America's Cup.

Il piano si articola in tre macro-interventi integrati

Il primo riguarda le connessioni ipogee e l'asse di Corso Lucci: nuove scale mobili collegheranno il piano interrato al piano terra, mentre un nuovo corridoio orizzontale garantirà un accesso diretto e continuo dalla stazione verso Corso Lucci.

Il secondo interessa l'area fronte binari, con una profonda modifica della zona vetrata sviluppata tra piano terra e piano ammezzato: la mobilità interna sarà potenziata con un nuovo blocco di scale mobili e un ascensore di ultima generazione.

Il terzo riguarda la riqualificazione e la trasparenza degli spazi: la ridistribuzione dei fronti interni darà vita a un ampio corridoio rettilineo a doppia altezza che collegherà fluidamente la stazione a Corso Lucci, con vetrate continue che garantiranno piena visibilità bidirezionale su Piazza Garibaldi.

Al centro di questo nuovo assetto nascerà il “Diamante”: la struttura che ospiterà al piano terra le biglietterie, al livello superiore le lounge, in una logica chiara di riconoscibilità e accessibilità dei servizi. Sarà inoltre razionalizzata l'area dedicata ai servizi di noleggio auto, eliminando le frammentazioni storiche.

I nuovi volumi dialogheranno con le facciate storiche attraverso vetrate continue sostenute da pilastri circolari in acciaio inox, studiati per restituire l'immagine di elementi sospesi e autonomi rispetto alla struttura originale. Nel pavimento farà la sua comparsa il triangolo, elemento identitario di Napoli Centrale già presente nei soffitti e nei celebri tripodi della stazione. La nuova galleria sarà animata da una sequenza di elementi scultorei in tessuto metallico appesi in quota, che introdurranno una dimensione contemporanea senza interferire con i flussi pedonali.

Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con la Sovrintendenza di Napoli e si è avvalso del prezioso contributo del Genio Civile e dei Vigili del Fuoco, che hanno accompagnato tutte le fasi autorizzative e progettuali dell’intervento, contribuendo a garantire il pieno equilibrio tra innovazione, tutela architettonica, sicurezza e funzionalità.

"La Stazione di Napoli rappresenta una porta di accesso fondamentale per la città e per la Campania e uno snodo strategico di connessione. Un crocevia per turisti, studenti, lavoratori, cittadini che ogni giorno l’attraversano e che fruiscono dei suoi servizi. Renderla sempre più funzionale e accessibile è importante non solo per la gestione dei flussi attuali, ma anche in considerazione del ruolo sempre più incisivo che il capoluogo e la regione rivestono visti gli incoraggianti dati di crescita e i grandi appuntamenti, come l’America s’Cup, che ci prepariamo ad ospitare. I lavori serviranno a valorizzare un luogo che ha già una forte vocazione come spazio urbano vivace e dinamico. Guardiamo con favore a questo progetto di riqualificazione che testimonia la forte attrattività del territorio campano e le sue prospettive di sviluppo": così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

"L'avvio dei lavori di ristrutturazione della Stazione di Napoli Centrale segna un ulteriore passo verso una città sempre più moderna, funzionale e connessa, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei tanti visitatori e pendolari che ogni giorno raggiungono Napoli. Non siamo di fronte soltanto a opere infrastrutturali ma ad una visione più ampia che si concretizza nel miglioramento di un polo ferroviario strategico per il nostro Paese e che accompagnerà Napoli e tutta la Campania nella sua fase di crescita, soprattutto in vista dei grandi appuntamenti che vivremo nei prossimi anni. Tale progetto di Grandi Stazioni Retail si inserisce inoltre a pieno titolo nell'ambito del rilancio di piazza Garibaldi e zone vicine su cui stiamo lavorando con il terzo settore, imprenditori e rappresentanti del territorio". A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Napoli Centrale non è più soltanto un luogo di transito: è e deve essere una destinazione”, ha dichiarato Elena Sorlini, CEO di Grandi Stazioni Retail. “La nostra visione è quella di una stazione che i napoletani scelgano di frequentare, non solo di attraversare: un polo urbano di qualità, aperto alla città, capace di offrire servizi eccellenti tanto al viaggiatore internazionale quanto al cittadino che vi transita ogni giorno. Questo investimento da oltre 20 milioni di euro è la risposta concreta a una Napoli che cresce, che attrae e che merita infrastrutture all'altezza della sua ambizione.”

I lavori vedranno il coinvolgimento attivo di imprese locali, a testimonianza del legame del progetto con il tessuto economico campano.

Durante gli interventi, che procederanno per fasi e aree distinte, la stazione resterà pienamente operativa, garantendo la totale fruibilità ai 250.000 visitatori che vi transitano ogni giorno. Il completamento definitivo di tutte le opere è previsto entro il 2027.

