Prenditi Cura di Me, il trionfo di Raffaele: E' stato un viaggio meraviglioso Raffaele Esposito arriva primo nella quinta edizione del reality di Ottochannel tv

E' Raffale Esposito il vincitore della quinta edizione di Prenditi Cura di Me, il reality di Ottochannel tv. Ieri sera la finale a copi di sfida canto , danza, recitazione e grande musica. Dal gospel al vibrato autentico della canzone napoletana, passando per il jazz argentino ieri sera dal teatro Cortese di Napoli una diretta tv delle grandi occasioni ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori della tv della Campania. Tutto in una sera per un evento speciale, che ha visto sfidarsi i cinque finalisti della quinta edizione del programma ideato da Massimiliano Gaudino.

Il trionfo di Raffaele

Raffaele Esposto ha vinto il programma, al fotofinish con Lucia Di Meglio. Terza è arrivata Cesarina Di Domenico, Gina Aversano quarta su un podio a Cinque posti con Armando Aubry. Tra giuria e platea schierati ospiti e amici del programma, sul palco del cortese musica ed intrattenimento con la presentazione a quattro di Rosanna Vigorito, Massimiliano Gaudino, Sonia Lantella e Simonetta Ieppariello.

Le parole

“Sono felice, commosso, emozionato. Dedico questa vittoria alla mia città, ai ragazzi come me, che pensano che speranza non ci sia e che invece hanno trovato in un reality un posto meraviglioso dove sentirsi, accolti, capiti accuditi – racconta Raffaele- . Riparto da me stesso, dalla voglia che ho di continuare a rinascere ogni giorno, vivendo con amore e volontà ogni momento della mia vita. “Dalla strada al palco”, mi piace raccontare così questa mia vittoria. Vengo da un quartiere difficile, pieno di pericoli e in cui è facile sbagliare seguire modelli di vita illegali. La mia invece rappresenta una storia di consapevolezza.Grazie a persone care e familiari ho fatto scelte migliori e diverse e grazie alla psicoterapia sto guarendo tante ferite interiori. La stessa psicoterapia non deve essere un tabù, un argomento di cui si fa fatica a parlare. Io mi sentivo solo, incompreso. Portavo un peso enorme nell'anima, grazie alla psicoterapia ho trovato un posto sicuro in cui riuscire a salvarmi. E dico tutte le persone che si sentono fragili, smarrite in difficoltà di affidarsi con serenità a professionisti del settore”.