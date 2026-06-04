Ferrante: "Con nuova rotatoria su svincolo A3 Pompei pronta a crescere" Si tratta di un’opera, inserita nel più ampio intervento di ampliamento a tre corsie dell’autostrada

"La rotatoria nei pressi del nuovo svincolo dell’A3 a Pompei è fondamentale per consentire alla città di cogliere tutte le opportunità derivanti dalla crescita infrastrutturale che stiamo promuovendo.

Si tratta di un’opera, inserita nel più ampio intervento di ampliamento a tre corsie dell’autostrada, che consentirà di mitigare il traffico in entrata e in uscita dall’autostrada, riducendo i tempi di percorrenza e incrementando la sicurezza in un’area con flussi in prospettiva sempre maggiori. Con la nuova rotonda, Pompei si apre ad una fase di sviluppo urbano, economico e sociale”.

Lo dichiara, a margine dell’apertura al traffico della rotatoria allo svincolo di Pompei Scavi sull’A3, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante di Forza Italia.

“Il Mit ha prontamente approvato il progetto della rotatoria, inserito - aggiunge - nell'ambito del completamento dei lavori di ampliamento a tre corsie dell’A3. Si tratta di un investimento sulle prospettive di crescita di una città dalla forte vocazione turistica: con l’apertura al traffico della rotatoria, infatti, si compie un importante passo in avanti non solo per il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza della viabilità, ma anche per l’attrattività di Pompei sul piano produttivo e commerciale.

Ringrazio la direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale del Mit per il costante impegno. Il Governo continuerà a lavorare - conclude Ferrante - per ridurre i divari infrastrutturali e sostenere lo sviluppo dei nostri territori".