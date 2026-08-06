Napoli Women, colpo per l'attacco: arriva Chanté Dompig Acquisto a titolo definitivo per la Napoli Women: arriva Chanté Dompig

La Napoli Women comunica di aver perfezionato l'acquisizione a titolo definitivo di Chanté Dompig, attaccante surinamese classe 2001, in arrivo dal Milan. CLICCA QUI PER LEGGERE GLI ALTRI ARRIVI ALLA NAPOLI WOMEN PER LA PROSSIMA STAGIONE.

Nata il 12 febbraio 2001, Dompig arriva in azzurro dopo l'esperienza rossonera iniziata a gennaio 2023. In precedenza aveva militato all'Empoli, proprio sotto la guida di mister Spugna; con l'Empoli ha vinto nel 2022 il premio come miglior giovane della stagione di Serie A.

Dompig arriva alla Napoli Women: le sue parole

Alla Napoli Women arriva Dompig a titolo definitivo, queste le prime parole della neo-attaccante azzurra:

«Sono davvero felice di essere qui e di iniziare questa nuova avventura con la Napoli. Fin dal primo giorno mi sono sentita accolta molto bene da tutte le ragazze e dallo staff. Ho trovato un gruppo unito, con tanta qualità e tanta voglia di lavorare. Non vedo l'ora di dare il massimo, crescere insieme alla squadra e raggiungere grandi obiettivi con questa maglia. Forza Napoli!».