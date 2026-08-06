Linea 1 Napoli, ad agosto stop ai prolungamenti notturni: ultima corsa alle 23 Ultime corse alle ore 22:36 e alle ore 23:00: l'annuncio dell'ANM Napoli

L'ANM ha annunciato per la Linea 1 di Napoli la sospensione dei prolungamenti notturni del venerdì e del sabato dal 7 agosto al 3 settembre 2026. Anche nei fine settimana, quindi, nel mese estivo per eccellenza, si seguirà l'orario ordinario con l'ultima corsa dal Centro Direzionale alle ore 23:00 e dai Colli Aminei alle ore 22:36.

Nonostante l'atteso afflusso di turisti, quindi, l'ANM ha annunciato una modifica del servizio per la metropolitana sulla Linea 1 nel mese di agosto. CLICCA QUI PER LEGGERE L'AVVISO UFFICIALE.

Linea 1 metro di Napoli: sospensione servizi serali ad agosto

Secondo quanto annunciano dall'ANM Napoli, quindi, dal 7 agosto al 3 settembre 2026 nei weekend l'ultima corsa dal Centro Direzionale partirà alle ore 23:00, mentre quella dai Colli Aminei alle ore 22:36. L'annuncio è arrivato tramite le pagine social dell'Azienda.