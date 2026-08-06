Il calcio italiano saluta Pippo Marchioro: il messaggio della SSC Napoli

Il mondo del calcio si unisce per la morte di Pippo Marchioro, scomparso quest'oggi all'età di 90 anni. Ex calciatore ed allenatore italiano, Marchioro è stato protagonista di storiche promozioni in A con Como e Reggiana. Un successo storico soprattutto con il Cesena, con cui arrivò in Europa.
Giuseppe Marchioro è stato un simbolo del calcio in Italia. Nel 1982 allenò anche l'Avellino. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA.
Addio Pippo Marchioro: il cordoglio della SSC Napoli
Di seguito il messaggio di cordoglio del Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro:
Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Pippo Marchioro, ex calciatore e allenatore, simbolo del calcio italiano e protagonista di imprese spettacolari con il Cesena e di storiche promozioni in A con Como e Reggiana.