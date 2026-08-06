Il calcio italiano saluta Pippo Marchioro: il messaggio della SSC Napoli Anche la SSC Napoli lascia un messaggio di cordoglio per Pippo Marchioro

Il mondo del calcio si unisce per la morte di Pippo Marchioro, scomparso quest'oggi all'età di 90 anni. Ex calciatore ed allenatore italiano, Marchioro è stato protagonista di storiche promozioni in A con Como e Reggiana. Un successo storico soprattutto con il Cesena, con cui arrivò in Europa.

Giuseppe Marchioro è stato un simbolo del calcio in Italia. Nel 1982 allenò anche l'Avellino. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA.

Addio Pippo Marchioro: il cordoglio della SSC Napoli

Di seguito il messaggio di cordoglio del Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Pippo Marchioro, ex calciatore e allenatore, simbolo del calcio italiano e protagonista di imprese spettacolari con il Cesena e di storiche promozioni in A con Como e Reggiana.