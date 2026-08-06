Allenamento sotto la pioggia a Castel di Sangro: in campo Mctominay e De Bruyne Acquazzone sul Patini di Castel di Sangro

Azzurri in campo in Abruzzo dopo l'amichevole contro l' Osasuna. L'allenamento pomeridiano degli azzurri è stato anticipato alle ore 16:00, ma a caratterizzare la sessione è stato soprattutto il forte maltempo che si è abbattuto sull'impianto sportivo, costringendo una gran quantità di tifosi presenti sugli spalti ad abbandonare precipitosamente le tribune.

Nonostante l'acquazzone, il gruppo è sceso regolarmente sul terreno di gioco. I calciatori hanno iniziato la seduta divisi in tre gruppi distinti per svolgere una prima fase di corsa e lavoro atletico.

Occhi puntati sui due elementi più attesi della giornata:

Kevin De Bruyne: Il campione belga, giunto ieri in Abruzzo per aggregarsi ai compagni, ha svolto la sua prima seduta di corsa sul campo tra la curiosità dei presenti.

Scott McTominay: Lo scozzese è tornato regolarmente in gruppo dopo lo stop precauzionale che lo aveva costretto a saltare il test amichevole contro l'Osasuna.