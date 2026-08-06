Lukaku vicino all'addio dal Napoli: dove potrebbe andare il belga? Le strade tra Lukaku ed il Napoli sembrano destinate a separarsi: le possibili destinazioni

Come reso noto dalla SSC Napoli, Romelu Lukaku non è arrivato ieri a Castel di Sangro per via di alcuni giorni di permesso che gli sono stati concessi dalla società. A differenza di Kevin De Bruyne, che era presente ieri durante l'amichevole contro l'Osasuna a bordocampo, l'attaccante belga non è arrivato in Abruzzo.

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciatore sarebbe vicino all'addio con il Napoli. Una decisione che è stata presa dal club e che è stata comunicata all'agente dell'attaccante già prima della partenza della squadra per Dimaro. Il motivo è la volontà della SSC Napoli di ridurre il monte ingaggi.

Futuro Lukaku? Le destinazioni probabili

Il quotidiano evidenzia come Romelu Lukaku non rientri nei piani tattici del club, anche per motivi economici considerando il suo ingaggio da 8,5 milioni di euro netti. Il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà rendere operazioni effettive i primi contatti che si sono sviluppati con alcuni club di Major League Soccer.

È questa, quindi, la destinazione più probabile per il centravanti belga. Le strade del Napoli e di Lukaku sembrano essere destinate a separarsi. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire a concretizzare una cessione entro il fine settimana.