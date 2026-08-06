Cappuccio bianco e machete, assalta il negozio: incastrato dai video, arrestato Ai domiciliari un 53enne

Ha sfasciato la vetrina di un salone da parrucchiere indossando un cappuccio bianco e impugnando un machete affilato. Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare dopo essersi introdotto all’interno del negozio, portando via qualche prodotto per la cura dei capelli. Sul pavimento sono state trovate anche alcune tracce di sangue.

La scena è stata ripresa e le immagini diffuse sui social network. L’arma è stata sequestrata e la refurtiva recuperata, mentre il 53enne si trova ai domiciliari.