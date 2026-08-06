Restyling Maradona? Il Napoli ha le idee chiare: la posizione del club Presentato il restyling del Maradona, ma il Napoli porta avanti una posizione precisa

Il Comune di Napoli ha presentato il progetto ufficiale del restyling dello Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto dichiarato dall'Ass. Edoardo Cosenza, il nuovo impianto di Fuorigrotta avrà 63mila posti con buona visibilità, una nuova struttura esterna con giochi di luce e tutti i requisiti richiesti dall'UEFA.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di candidare Napoli per Euro 2032, riuscendo a soddisfare tutte le richieste UEFA e consegnando un impianto pronto all'evento. La posizione della SSC Napoli, invece, sembra essere diversa.

SSC Napoli sullo Stadio Maradona: la posizione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la SSC Napoli non sarebbe interessata al rifacimento dello Stadio Diego Armando Maradona. La posizione del club azzurro resta la medesima: la volontà è la costruzione di un nuovo impianto di proprietà nell'area Q8 a San Giovanni a Teduccio.

La società ritiene l'investimento sulla struttura fondamentale per i futuri guadagni, sebbene - secondo il quotidiano - permangano timori sulle tempistiche burocratiche per l'avvio del progetto di costruzione. Resta viva anche l'ipotesi di costruire l'impianto fuori dalla città, con investimenti che convergano anche sulle infrastrutture.