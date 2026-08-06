Napoli, causa del 1976 costa 56 milioni: il verdetto che pesa sul Comune Primo grado sfavorevole dopo mezzo secolo. Palazzo San Giacomo mette in sicurezza i conti

Cinquant’anni dopo l’avvio della controversia, una causa legata all’edilizia popolare presenta al Comune di Napoli un conto da 56 milioni di euro. È una condanna di primo grado, quindi ancora suscettibile di essere modificata o annullata nei successivi passaggi giudiziari. Ma per Palazzo San Giacomo il rischio finanziario è già concreto e deve essere trattato come tale nei documenti contabili.

Il contenzioso risale al 1976 e vede come controparte una cooperativa edilizia. La vicenda ha attraversato amministrazioni, sindaci, riforme della giustizia e differenti sistemi di contabilità pubblica, fino ad arrivare davanti al Consiglio comunale con la delibera numero 313 sui debiti fuori bilancio.

La cifra, per le dimensioni del bilancio cittadino, non è una semplice voce tecnica. I 56 milioni della sentenza equivalgono a circa una volta e mezza l’intera massa di risorse aggiuntive e risparmi, pari a 37 milioni, che l’amministrazione è riuscita a mobilitare con l’assestamento generale del 2026. Un confronto che restituisce la portata del rischio, anche nell’ipotesi in cui il pagamento non dovesse avvenire nell’immediato.

Una condanna non definitiva, ma già esecutiva

Il primo elemento da chiarire riguarda il significato della pronuncia. La condanna non è passata in giudicato e il Comune di Napoli ha annunciato la prosecuzione della battaglia nei successivi gradi. In materia civile, tuttavia, la sentenza di primo grado è normalmente provvisoriamente esecutiva tra le parti, salvo un eventuale provvedimento di sospensione.

È questa la ragione per cui l’amministrazione non può limitarsi ad attendere l’esito dell’appello. Deve riconoscere il rischio, individuare le coperture e impedire che un’eventuale richiesta di pagamento colga il bilancio privo di protezione.

Il Testo unico degli enti locali stabilisce infatti che i debiti derivanti da sentenze esecutive debbano essere sottoposti al riconoscimento del Consiglio comunale. Non si tratta di una rinuncia alla difesa o di un’ammissione politica di responsabilità, ma del passaggio necessario per ricondurre all’interno della contabilità dell’ente un’obbligazione nata fuori dalla normale programmazione di spesa.

Nel caso napoletano, la somma è stata garantita attraverso una fideiussione e mediante fondi di riserva. La comunicazione pubblica del Comune non precisa chi abbia rilasciato la garanzia, quali siano le relative condizioni né quale parte dei 56 milioni sia effettivamente accantonata. La scelta indica comunque una strategia prudenziale: proteggere gli equilibri finanziari mentre gli avvocati lavorano all’impugnazione.

Il mistero sull’origine della richiesta

Restano ancora poco definiti gli elementi centrali della controversia. Negli atti divulgativi finora resi pubblici non compare il nome della cooperativa edilizia e non viene indicata la zona della città interessata dall’intervento di edilizia popolare. Non è stato chiarito neppure quale comportamento amministrativo abbia originato la richiesta risarcitoria.

La documentazione pubblicamente disponibile non consente inoltre di stabilire quanto dei 56 milioni rappresenti il valore della pretesa originaria e quanto derivi, invece, da rivalutazione monetaria, interessi maturati nel corso dei decenni, spese giudiziarie o altre componenti accessorie.

È un punto decisivo. In un procedimento iniziato nel 1976, infatti, il trascorrere del tempo può incidere in maniera considerevole sull’importo finale. Una somma inizialmente molto più contenuta può crescere attraverso interessi e rivalutazioni, soprattutto quando il giudizio si protrae per un periodo vicino al mezzo secolo. Senza la sentenza e gli allegati alla delibera, però, qualsiasi attribuzione delle singole componenti rimarrebbe soltanto un’ipotesi.

L’amministrazione sarà quindi chiamata a fornire una ricostruzione puntuale della vicenda: gli atti adottati nel 1976, gli eventuali accordi con la cooperativa, le successive contestazioni, le decisioni degli uffici e i motivi per cui il procedimento ha raggiunto il primo verdetto soltanto dopo un arco temporale così esteso.

Il confronto politico in Consiglio

L’entità della cifra ha immediatamente acceso il confronto nell’Aula di via Verdi. Il consigliere di maggioranza Fulvio Fucito ha chiesto ulteriori approfondimenti tecnici proprio a causa delle dimensioni della condanna. Sergio D’Angelo ha invece riconosciuto all’amministrazione un comportamento prudente nella gestione del rischio e ha presentato un emendamento approvato all’unanimità.

Positiva anche la valutazione espressa da Rosario Andreozzi, mentre dall’opposizione sono arrivate accuse più nette. Iris Savastano e Salvatore Guangi, esponenti di Forza Italia, hanno parlato di decenni di mancata prevenzione e di cattiva gestione del contenzioso, definendo la vicenda una voragine finanziaria capace di sottrarre risorse ai cittadini.

La delibera è stata infine approvata a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e Napoli Capitale-Lega. Il passaggio consiliare mette contabilmente in sicurezza l’ente, ma non risolve il problema giudiziario né quello delle responsabilità amministrative maturate nel corso degli anni.

La partita dei ricorsi

La prossima fase si svolgerà davanti ai giudici dell’impugnazione. Il Comune di Napoli proverà a ottenere una riforma della sentenza, contestando integralmente la condanna oppure chiedendo una riduzione dell’importo. Parallelamente dovrà mantenere adeguate coperture nel bilancio, aggiornandole in base all’evoluzione della causa e alle valutazioni dei legali.

Un’eventuale vittoria in appello potrebbe liberare, in tutto o in parte, le risorse accantonate. Una conferma della pronuncia renderebbe invece più vicino l’esborso, con possibili ripercussioni sulla programmazione finanziaria. Anche una riduzione consistente della condanna lascerebbe comunque in eredità una passività rilevante.

Il caso mostra il peso che il vecchio contenzioso può ancora esercitare sui conti pubblici. Una decisione amministrativa assunta nel 1976, quando la struttura urbana e istituzionale di Napoli era profondamente diversa, arriva oggi a condizionare le scelte finanziarie della giunta guidata da Gaetano Manfredi.

Fino alla conclusione dei giudizi successivi, i 56 milioni resteranno sospesi tra rischio e debito effettivo. Una cifra che non è ancora definitivamente uscita dalle casse comunali, ma che il Comune è già costretto a considerare come una minaccia presente.