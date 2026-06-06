Dona il sangue, difendi la vita: legalità, sport e solidarietà

Straordinaria partecipazione di giovani, cittadini ed istituzioni per la raccolta di sangue straordinaria di Donatorinati Campania, ideata dal carismatico Presidente avvocato Tommaso Delli Paoli. Solidarietà , Legalità e Promozione della salute in Piazza De Martino a Palma Campania.
L'Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, l'A.S.D. Dansing & Fight e le Fiamme Oro della Polizia di Stato hanno unito le forze per dare vita a un evento speciale che mette al centro, il valore della donazione del sangue ed il ruolo dello sport come strumento di crescita personale, benessere e cittadinanza attiva.
La presenza delle Fiamme Oro, storico gruppo sportivo della Polizia di Stato ha testimoniato concretamente come lo sport caratterizzato da legalità, sacrificio e solidarietà siano principi fondamentali da promuovere soprattutto tra i giovani. Atleti e rappresentanti del gruppo sportivo hanno contribuito a diffondere il messaggio dell'importanza della donazione del sangue quale gesto di responsabilità sociale e vicinanza alla comunità.
Tante le donazioni di sangue di giovani donne e uomini accolti dal personale medico a bordo dell’ autoemoteca Avis” . Una iniziativa che testimonia il grande impegno del Presidente DonatoriNati Campania e dei suoi volontari, circondati dalla curiosità di tanti giovani e anche bambini attratti dalla presenza di “Densing fight”.
Dimostrazioni pratiche di arti marziali, fitness e sport da combattimento, con la partecipazione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, aperte al pubblico.
“I nostri giovani hanno bisogno di esempi e di opportunità, noi mettiamo al centro la persona e la cultura del dono. Donare sangue è un modo per esserci sempre e creare una rete di giovani, adulti, istituzioni legati da un unico leit motiv: la solidarietà “ - afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania.
Al centro della giornata i valori della Solidarietà e Legalità. Condivisi con il personale della Polizia di Stato e i rappresentanti delle Fiamme Oro sull'importanza del rispetto delle regole.L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Palma Campania.