Dona il sangue, difendi la vita: legalità, sport e solidarietà DonatoriNati Campania ha avviato una serie di iniziative. Ecco la prima tappa

Straordinaria partecipazione di giovani, cittadini ed istituzioni per la raccolta di sangue straordinaria di Donatorinati Campania, ideata dal carismatico Presidente avvocato Tommaso Delli Paoli. Solidarietà , Legalità e Promozione della salute in Piazza De Martino a Palma Campania.

L'Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, l'A.S.D. Dansing & Fight e le Fiamme Oro della Polizia di Stato hanno unito le forze per dare vita a un evento speciale che mette al centro, il valore della donazione del sangue ed il ruolo dello sport come strumento di crescita personale, benessere e cittadinanza attiva.

La presenza delle Fiamme Oro, storico gruppo sportivo della Polizia di Stato ha testimoniato concretamente come lo sport caratterizzato da legalità, sacrificio e solidarietà siano principi fondamentali da promuovere soprattutto tra i giovani. Atleti e rappresentanti del gruppo sportivo hanno contribuito a diffondere il messaggio dell'importanza della donazione del sangue quale gesto di responsabilità sociale e vicinanza alla comunità.

Tante le donazioni di sangue di giovani donne e uomini accolti dal personale medico a bordo dell’ autoemoteca Avis” . Una iniziativa che testimonia il grande impegno del Presidente DonatoriNati Campania e dei suoi volontari, circondati dalla curiosità di tanti giovani e anche bambini attratti dalla presenza di “Densing fight”.

Dimostrazioni pratiche di arti marziali, fitness e sport da combattimento, con la partecipazione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, aperte al pubblico.

“I nostri giovani hanno bisogno di esempi e di opportunità, noi mettiamo al centro la persona e la cultura del dono. Donare sangue è un modo per esserci sempre e creare una rete di giovani, adulti, istituzioni legati da un unico leit motiv: la solidarietà “ - afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania.

Al centro della giornata i valori della Solidarietà e Legalità. Condivisi con il personale della Polizia di Stato e i rappresentanti delle Fiamme Oro sull'importanza del rispetto delle regole.L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Palma Campania.