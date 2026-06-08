Bacoli, l'annuncio del Sindaco: «Costruiremo il Palazzetto dello Sport» «Ottenuto un finanziamento da 3 milioni di euro», i dettagli del progetto

Arriva l'annuncio del Sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione: «Abbiamo ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro: costruiremo a Bacoli il Palazzetto dello Sport». Una conquista storica per la città, che ergerà a Cappella, frazione del Comune, un impianto dedicato allo sport. «Era considerata periferia abbandonata, ora sta diventando sempre più centro».

«Lo faremo bellissimo», continua il Primo Cittadino. Uno spazio riqualificato che darà vita ad un Palazzetto dello Sport, grazie ad un finanziamento da 3 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 600.000€ dal bilancio comunale.

Palazzetto dello Sport a Bacoli: i dettagli

La struttura sorgerà a Cappella, frazione del Comune di Napoli, ed accoglierà sportivi, giovani, associazioni sportive, ragazzi, atleti.

«Abbiamo partecipato ad un bando del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E Bacoli ha vinto. Il nostro progetto è stato ritenuto valido per essere finanziamento. Siamo tra i comuni che ha ottenuto più fondi per realizzare questo traguardo incredibile», continua Della Ragione sui propri canali social.

«Voglio ringraziare l’assessora Olga Schiano lo Moriello e tutto l’ufficio tecnico. Ci abbiamo creduto. Ci abbiamo lavorato in silenzio nell’ultimo anno e mezzo. In silenzio. Ed eccoci qui. Perché le città si cambino con i fatti. Realizzando le opere pubbliche che fanno crescere il territorio. E creando luoghi di aggregazione per i nostri giovani. E per chi vuole fare sport. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta»