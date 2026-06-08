Castellammare, successo per il concerto di fine anno "L’Equazione della Musica" Protagonisti gli alunni del liceo scientifico Statale “Francesco Severi”

Musica, talento, formazione e innovazione hanno caratterizzato il concerto di fine anno “L’Equazione della Musica”, promosso dalla dirigente scolastica Elena Cavaliere del Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia. L’evento, svoltosi venerdì 5 giugno 2026 presso la Sala 7 del Centro Nexus Maximall Entertainment di Torre Annunziata, ha visto protagonisti i giovani talenti dell’Orchestra Sinfonica e del Coro del Liceo Severi, che hanno regalato al pubblico una serata ricca di emozioni, arte e cultura.

Il concerto ha rappresentato il coronamento di un intenso percorso didattico e formativo costruito durante l’intero anno scolastico grazie all’impegno degli studenti e alla professionalità dei docenti, capaci di creare un ambiente educativo in cui musica, scienza e #innovazione dialogano costantemente per valorizzare le potenzialità delle nuove generazioni.

“L’Equazione della Musica” è stata anche un’importante occasione di incontro e condivisione per l’intera comunità scolastica, che si è riunita insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, della Chiesa, del mondo della scuola e dell’associazionismo territoriale per celebrare i risultati raggiunti dagli studenti.

Tra gli ospiti premiati della serata l’ingegnere Secondo Martino, presidente di Network GTC, riconosciuto per il suo impegno a favore del mondo della scuola e della formazione e per il prezioso sostegno all’orchestra sinfonica e al coro del Liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia.

“Questo evento racchiude il lavoro svolto durante un intero anno dalla dirigente scolastica Elena Cavaliere e da tutti i docenti. Il Liceo Severi di Castellammare di Stabia è una scuola all’avanguardia non solo a livello regionale, ma anche nazionale ed europeo. Gli studenti che si diplomano al Severi conseguono competenze, attestati e certificazioni, dalla privacy al GDPR, che rappresentano un importante vantaggio per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Martino.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Elena Cavaliere, che ha evidenziato il valore dell’integrazione tra sapere scientifico e formazione umanistica.

“Oggi scienza e arte devono camminare di pari passo, come indicano anche le nuove linee guida del ministro Valditara. Dobbiamo educare gli studenti a un utilizzo consapevole delle tecnologie, che non devono sostituire le relazioni umane ma contribuire a migliorare l’apprendimento e il successo formativo. Diverse aziende costruiscono con noi importanti ponti educativi, tra cui Network GTC di Salerno, con cui realizziamo efficaci percorsi di formazione per docenti e studenti”, ha affermato la dirigente.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’avvocato Michele Zarrillo, consigliere giuridico del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“È stata un’emozione davvero grande assistere all’esibizione di questi ragazzi straordinari. Porto i saluti del Ministro Valditara, che apprezza particolarmente la musica e il valore educativo che essa rappresenta. Ai giovani voglio dire di credere nella cultura, di dedicare meno tempo ai social e di concentrarsi maggiormente su ciò che trasmette sentimenti autentici e valori reali”, ha dichiarato.

Presente anche la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Filomena Zamboli, che ha offerto una profonda riflessione sul ruolo dell’educazione e delle relazioni umane.

“Il talento appartiene a tutti, non solo a chi lo possiede. L’educazione è un cammino dello sguardo e questa sera questi giovani ci hanno accompagnato verso una straordinaria esperienza di bellezza. Ai ragazzi non darei consigli: li darei agli adulti. I giovani hanno bisogno di compagnia, di presenza, di relazioni vere. Sono gli adulti che devono ritrovare il valore delle relazioni autentiche affinché anche la tecnologia possa diventare uno strumento al servizio delle persone”, ha sottolineato.

Nel corso della serata è intervenuta anche l’assessore comunale di Castellammare di Stabia, Annalisa Di Nuzzo.

“Può sembrare difficile dialogare con i giovani, ma diventa semplice quando si sceglie la strada dell’autenticità, dell’ascolto e della relazione. È fondamentale aiutarli a sviluppare il pensiero critico e la capacità di costruire un cambiamento positivo, superando conformismi e forme di ribellione prive di una reale prospettiva”, ha dichiarato.

Il concerto “L’Equazione della Musica” si è concluso tra applausi e grande partecipazione del pubblico, confermando il Liceo Scientifico Severi come una realtà educativa d’eccellenza, capace di coniugare formazione, innovazione, cultura e valorizzazione dei talenti.