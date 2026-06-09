Il ritorno di de Magistris: "Napoli città senza una guida" L'ex sindaco a Otto Channel: "Il turismo che doveva essere una risorsa è diventato un problema"

"Napoli oggi è una città senza più una guida". E' dura l'analisi di Luigi de Magistris, sindaco per dieci anni di Napoli, ospite di "Punto di vista" in onda su Otto Channel tv canale 16.

"Noi abbiamo lasciato una Ferrari al sindaco Manfredi, bisognava guidarla, campare di rendita, migliorare i servizi, e invece si è avuta l'abilità di trasformare le opportunità in problemi", nota de Magistris.

"In questi anni – spiega l'ex sindaco - la cultura è arretrata non c'è un assessorato e la città si divide sul turismo mentre dovrebbe essere una risorsa. E, invece, oggi è anche un problema. C'è uno svuotamento del centro storico, i servizi sono peggiorati, Napoli vive una bolla apparente e problemi che non si vedevano da tempo come l'aumento degli espisodi di violenza, sono purtroppo tornati. Napoli oggi è una città senza guida e senza partecipazione popolare".

Sui lavori in corso a Napoli de Magistris è categorico: "Ci sono ritardi clamorosi e parliamo di opere programmate e finanziate da noi. Quelle del Pnrr sono tutte in ritardo, questo significa che si dovranno recuperare altri fondi. Tutti i lavori tra via Toledo e il Lungomare sono state programmate dalla mia amministrazione, questa è la verità" .