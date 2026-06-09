Smaltimento illecito rifiuti, 100 controlli e 40 sanzioni elevate a Napoli Controlli realizzati questa mattina dagli ispettori di ASIA nei quartieri di Chiaia ed Avvocata

Sono stati realizzati nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, a Napoli controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Attività realizzate da parte degli ispettori ambientali di ASIA, di concerto con l’assessore alla Salute e al Verde, con delega all'Igiene Urbana, Vincenzo Santagada.

Una serie di verifiche che hanno interessato i quartieri di Chiaia ed Avvocata, coinvolgendo le rispettive Unità Operative della Polizia Locale. Una mattinata che ha portato dei risultati concreti, manifestando la presenza attiva sul territorio e lanciando un chiaro segnalo di attenzione sul corretto smaltimento dei rifiuti.

100 controlli e 40 sanzioni: il risultato degli interventi

Le attività sono proseguite fino alle ore 13 ed hanno portato all’esecuzione di oltre 100 controlli, nel corso dei quali sono state elevate circa 40 sanzioni ad attività commerciali per irregolarità nella raccolta differenziata.

Ulteriori 30 sanzioni, riferite sia a utenze commerciali che domestiche, hanno riguardato l’esposizione impropria dei carrellati su suolo pubblico, non rientrati dopo il prelievo. I controlli proseguiranno a breve in altri quartieri della città, l’Amministrazione comunale invita quindi cittadini e operatori al rispetto delle regole sullo smaltimento dei rifiuti.