È morto Stefano Addeo, il professore autore del post contro la figlia di Meloni

Stefano Addeo, il professore di 66 anni finito al centro di una bufera mediatica nel giugno 2025 per aver augurato la morte alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è deceduto all’ospedale del Mare di Napoli per arresto cardiaco.
L’uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio, dopo aver tentato il suicidio gettandosi da una finestra. Soccorso sul posto e inizialmente trasferito in ospedale non in pericolo di vita, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.
Il post e la bufera politica
Il caso Addeo esplose nell’estate del 2025, quando il docente di tedesco in un istituto superiore della provincia di Napoli pubblicò sui social un post in cui augurava la morte alla figlia della premier. Il contenuto suscitò immediate e durissime polemiche, con richieste di provvedimenti disciplinari da più parti. L’uomo fu sospeso dall’insegnamento.
Nelle ore successive all’esplosione del caso, Addeo aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche di scuse: “È stato un gesto stupido, scritto d’impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche, non mi sento rappresentato da questo governo”.
Aveva anche espresso il desiderio di incontrare personalmente Giorgia Meloni per porgerle le proprie scuse di persona.