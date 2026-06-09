Fico: "Garantire diritti, servizi migliori e risposte più rapide ai cittadini" Il governatore Fico sul futuro delle istituzioni e della pubblica amministrazione

"Una pubblica amministrazione efficiente significa garantire diritti, servizi migliori e risposte più rapide ai cittadini.

E questo è possibile grazie al lavoro quotidiano delle tante persone che operano nelle istituzioni e che rendono concrete le scelte pubbliche sui territori".

Lo ha detto il presidente della regione Campania Roberto Fico a Napoli, il quale poi ha aggiunto:

Per questo - ha continuato il governatore - è fondamentale investire nella Pubblica Amministrazione. Una sfida decisiva per il futuro del Paese e delle comunità. È anche grazie a questo lavoro che possiamo portare avanti interventi su mobilità, ambiente, energia, housing sociale e servizi pubblici.

Di questo abbiamo discusso oggi al forum Pa, un importante momento di confronto - concluse il numero uno della regione Campania - sul futuro delle istituzioni e della pubblica amministrazione.