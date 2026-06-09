Nappi: "Prof noleggiano imbarcazioni per andare a scuola" "Un plauso ai docenti. Regione indifferente ai problemi dei pendolari"

“Rivolgiamo un plauso ai docenti e li ringraziamo per il grande senso del dovere dimostrato. Non possiamo fare a meno, però, di registrare l’ennesimo disservizio - l’ultimo di una lunga serie - che colpisce i pendolari, in particolare quelli di Procida.

Sono anni che denuncio i disagi che sono costretti a subire e la scarsità dei collegamenti tra Procida e le altre isole del golfo, e Napoli, situazione acuita dall’immobilismo e dall’indifferenza dell’Amministrazione regionale.

nche su questo versante Fico non fa altro che ricalcare le orme dell’ex presidente De Luca. Forse sarà per il fatto che lui un ‘gozzo’ ce l’ha, gli altri si arrangino...”. Lo dichiara Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.