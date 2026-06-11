Napoli ricorda Silvia Ruotolo: nei giardini al Vomero un nuovo campo da basket Una cerimonia di commemorazione e l'inaugurazione di un presidio di sport e socialità al Vomero

In Piazza Medaglie d'Oro, presso i Giardini "Silvia Ruotolo", ha avuto luogo quest'oggi la cerimonia di commemorazione nei confronti di questa vittima innocente uccisa dalla camorra l'11 giugno 1997. Una giovane madre strappata alla vita ed ai suoi affetti, per la cui memoria l'amministrazione comunale ha deposto un omaggio floreale ai piedi della targa a lei dedicata.

Al termine della commemorazione, le autorità presenti - tra cui anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari - hanno tagliato il nastro per l'inaugurazione del nuovo campo da basket all'aperto che sorgerà all'interno dei giardini.

Il ricordo di Silvia Ruotolo a Napoli

«Essere qui oggi non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di profonda condivisione umana e civile. Ricordare Silvia Ruotolo significa mantenere viva una ferita che ha segnato la storia di Napoli, ma significa soprattutto guardare al futuro».

Queste le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Alla solenne cerimonia hanno preso parte anche la consigliera comunale Alessandra Clemente, l'Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, l'Assessore alla transizione digitale e smart city, Valerio Di Pietro, insieme a Geppino Fiorenza per la Fondazione Silvia Ruotolo e numerosi cittadini del quartiere.

«L'11 giugno per noi è un giorno di dolore che l'abbraccio di Napoli trasforma ogni anno in speranza. Vedere le istituzioni, la cittadinanza e la mia famiglia unite in questi giardini ha un valore immenso», così la consigliera comunale Alessandra Clemente - nonché figlia di Silvia Ruotolo.

L'inaugurazione del campo da basket in Piazza Medaglie d'Oro

Oltre la cerimonia, però, la mattinata di oggi - 11 giugno - ha rappresentato anche un momento concreto per il quartiere, con l'inaugurazione del nuovo campetto da basket all'aperto a disposizione della cittadinanza.

«Il taglio del nastro per il nuovo campo di basket, proprio qui nei giardini a lei dedicati, dimostra che la cultura della legalità si coltiva restituendo gli spazi sociali ai nostri giovani e offrendo loro alternative sane attraverso lo sport. Ringrazio il Prefetto di Bari e gli assessori De Iesu e Di Pietro per una presenza che testimonia la totale e compatta vicinanza delle istituzioni alla Fondazione e alla città», queste le parole del Sindaco Gaetano Manfredi.

«Il nuovo campo di basket di cui oggi inauguriamo i lavori è il simbolo più bello di questa giornata: è la memoria che si fa carne, che diventa vita, gioco e futuro per i ragazzi del nostro quartiere», ha dichiarato Alessandra Clemente.

Un presidio di sport, aggregazione e socialità pensato per i ragazzi della zona.