Sensazionali scoperte al Parco Archeologico di Ercolano "Con la valorizzazione della Strada Regia delle Calabrie mettiamo in rete 2200 anni di storia"

Nuove scoperte al Parco Archeologico di Ercolano con ben 2200 anni di storia, in particolar modo sulla strada Regia delle Calabrie che ha, al suo interno, una rete straordinaria di siti culturali. Lo studio condotto è durato 8 anni, con ricerche sul campo camminando a piedi centimetro dopo centimetro, studiando le mappe storiche e con le cartografie alla mano l’analisi dei vari riferimenti ha portato alla luce testimonianze d’epoca romana anche del 700. Ritrovate anche taverne ottocentesche, monumenti, luoghi, siti archeologici e tratti di strada abbandonati, inoltrati in meravigliosi boschi. Ecco quanto presentato dai referenti del Parco Archeologico di Ercolano e dell’Archeclub d’Italia per la valorizzazione dei borghi e delle aree interne.

"2200 anni di storia, 260 chilometri, 8 anni di studio"

"La stampa ha visitato, grazie alla direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, il sito meraviglioso di Ercolano, perchè la Strada Regia delle Calabrie ha già al suo interno una rete straordinaria di siti culturali. - ha affermato Luca Esposito, Luca Esposito, referente Archeoclub d'Italia per la valorizzazione dei borghi ed aree interne sulla Strada Regia delle Calabrie ed autore dello studio che ha riportato alla luce la principale via millenaria di collegamento del Sud Italia - Con la valorizzazione della Strada Regia delle Calabrie mettiamo in rete 2200 anni di storia, 260 chilometri, 8 anni di studio, 45 città e piccoli borghi, 15 paesi sedi delle antiche stazioni di posta, 5 siti Unesco, 3 Regioni, 4 Province". "Abbiamo trovato i letti, ma anche la culla di un neonato": ha aggiunto Maria Carmen Pepe, archeologa, funzionaria del Parco Archeologico di Ercolano. "Dallo studio dei legni siamo riusciti a capire che il 90 per cento del legno utilizzato era abete bianco, quindi si è capito che i Monti Lattari e il Vesuvio in quel momento probabilmente erano coperti da foreste di abete bianco, quindi abbiamo anche dati specifici": ha sottolineato l'archeologo del Parco di Ercolano, Domenico Camardo.