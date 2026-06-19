I 30 anni della birra artigianale italiana: evento a Giugliano in Campania Il progetto nazionale promosso da Unionbirrai

Approda in Campania il percorso di “Buona questa Birra!”, il progetto nazionale promosso da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, per celebrare i 30 anni della birra artigianale italiana attraverso produzioni condivise e cotte collettive diffuse lungo tutta la Penisola.

Domani, sabato 20 giugno, sei birrifici campani provenienti dalle cinque province della regione si ritroveranno per una nuova tappa del progetto presso il K Birr di Giugliano in Campania: oltre ai padroni di casa saranno presenti Delle Cave di Brusciano, in provincia di Napoli; Màgifra di Vitulazio, in provincia di Caserta; Cuoremalto di Apollosa, in provincia di Benevento; Partenia di Montefusco, in provincia di Avellino; e il Birrificio dell’Aspide di Roccadaspide, nel Parco Nazionale del Cilento, in provincia di Salerno. Alla produzione si unirà anche Leone Beer Company di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, rafforzando ulteriormente lo spirito di collaborazione interregionale alla base dell’iniziativa. Con loro saranno presenti gli Unionbirrai Beer Tasters campani.

La cotta rientra nel calendario nazionale di “Buona questa Birra!”, che coinvolge piccoli birrifici indipendenti di tutta Italia nella produzione di una Italian Pils realizzata sulla base di una ricetta condivisa. Uno stile oggi riconosciuto come una delle espressioni più rappresentative della creatività brassicola italiana nel panorama internazionale.

Il progetto celebra i 30 anni della birra artigianale italiana attraverso produzioni collaborative capaci di coinvolgere territori, produttori e appassionati da Nord a Sud, dando vita a una delle iniziative più partecipate mai realizzate dal settore.

“La Campania rappresenta un territorio particolarmente vivace per la birra artigianale italiana, grazie a produttori che hanno saputo costruire negli anni un rapporto sempre più forte con le comunità, la ristorazione e le eccellenze agroalimentari locali - dichiara Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai –. Questa cotta collettiva assume un valore ancora più significativo perché riunisce birrifici provenienti da tutte le province campane.

È la dimostrazione concreta di come la collaborazione possa superare le distanze e le logiche competitive, mettendo al centro la qualità, l’indipendenza e la volontà di far crescere insieme la cultura brassicola. Celebrare questi trent’anni significa riconoscere il percorso compiuto, ma soprattutto costruire nuove occasioni di incontro tra birra artigianale, territorio e persone”.

Ad oggi “Buona questa Birra!” ha già dato vita a numerose cotte collettive e produzioni condivise, coinvolgendo più di cento birrifici artigianali italiani. Un percorso che continua ad ampliarsi tappa dopo tappa, confermando la capacità del progetto di unire l’intero movimento brassicolo nazionale attorno alla celebrazione dei suoi primi trent’anni.

La cotta collettiva campana aprirà le celebrazioni di Birrifici Aperti Unionbirrai e della Giornata nazionale della birra artigianale, in programma sino 25 giugno. Birrifici Aperti Unionbirrai è l’iniziativa che ogni anno invita il pubblico a entrare nei piccoli birrifici indipendenti italiani per conoscere da vicino il mondo della produzione artigianale attraverso visite guidate, degustazioni, incontri con i birrai, eventi speciali e momenti conviviali pensati sia per gli appassionati sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla birra artigianale.