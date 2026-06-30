Concerti al Maradona, Manfredi: «Napoli sempre più protagonista» «Lavoriamo per nuove strutture per la musica e lo sport», la visione del Sindaco Manfredi

Napoli, ed in particolare lo stadio Diego Armando Maradona, hanno ospitato in questo mese di giugno i concerti di grandi artisti nazionali, coinvolgendo un pubblico di migliaia e migliaia di persone ogni sera.

Cinque artisti che in sette serate hanno animato l’impianto sportivo di Fuorigrotta attraverso la musica, lo spettacolo artistico ed il divertimento. A chiudere questo mese di concerti il napoletano Geolier con 150.000 persone coinvolte in tre serate.

«Napoli protagonista», le parole di Manfredi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato attraverso i suoi canali social di una Napoli sempre più protagonista sullo scenario nazionale artistico. «Da Liberato a Eros Ramazzotti, da Max Pezzali a Tiziano Ferro, fino alle tre straordinarie serate di Geolier, il Maradona ha accolto migliaia di persone provenienti da ogni parte d'Italia e non solo, trasformando ogni concerto in un'occasione di incontro, festa e crescita per la città».

«Dietro ogni serata ci sono lavoro, economia, flussi turistici e promozione di una Napoli che continua ad attrarre grandi eventi e grandi investimenti. Grazie a tutti gli artisti, agli organizzatori, alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e soprattutto alle centinaia di migliaia di persone che hanno scelto Napoli», ha continuato il primo cittadino.

Futuro Napoli? La promessa di Manfredi

Il sindaco di Napoli ha parlato anche di nuove strutture dedicate alla musica e dallo sport per far crescere sempre di più il capoluogo campano.

«Lavoriamo per realizzare nuove strutture per musica e sport, intanto continuiamo a costruire una città sempre più capace di accogliere, emozionare e guardare al futuro», ha concluso Manfredi.