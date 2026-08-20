IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Griglie scudetto Peggio degli acquisti enfatizzati ci sono solo le previsioni per la prossima stagione

Peggio degli enfatizzati acquisti, possibili o irrealizzabili, del Napoli, ci sono solo le griglie scudetto, che giornalisti, procuratori e interpellati a vario titolo, hanno stilato a ritmo continuo.

Non passa giorno, infatti, che non ne siano sfornate almeno quattro o cinque. Ovviamente tutte prevedono la presenza del Napoli tra le pretendenti alla vittoria finale.

Peccato però che il tabellino compere degli azzurri langua (unica squadra col Lecce ad avere registrato un solo ingresso e pure di valore tutto da dimostrare), a tal punto da far sospettare che Massimiliano Allegri non avesse ben compreso in quale ginepraio si sarebbe andato a cacciare.